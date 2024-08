Manger en toute liberté. Comment se libérer des régimes et des dérives alimentaires

Dépasser tous nos conditionnements pour tendre vers une alimentation intuitive et épanouissante. Livre synthétique et puissant qui permet de faire le tour de toutes les questions essentielles qui se posent autour de notre alimentation, de notre vie intra-utérine, en passant par les conditionnements de l'enfance, jusqu'au dictat des régimes et des cultes de l'apparence à la mode. L'auteure nous explique comment avancer pour retrouver une alimentation plus saine. Ses conseils toujours pertinents et bienveillants sont le fruit de sa propre expérience avec les troubles alimentaires qu'elle a dû traverser depuis l'enfance mais ils sont également issus de sa grande expérience de thérapeute. Ce livre vous guidera pour progressivement mieux vous connaître et tendre vers une " alimentation intuitive ", qui est à la fois en conscience, dans la joie et l'écoute de son corps.