J'élève ma vibration

Le premier guide pratique pensé pour tous pour apprendre à élever ses vibrations au quotidien et se créer une vie meilleure. Si vous êtes en train de lire ce livre, ce n'est certainement pas un hasard ! C'est que quelque part en vous, vous avez souhaité? évoluer. Peut-être sentez-vous que quelque chose d'autre est possible dans votre vie et que c'est le moment pour vous de tout changer ? Grâce à ce livre vous allez recevoir des clés de vie concrètes, forgées sur plus de trente ans d'expérience, tant au niveau personnel que professionnel, et basées sur des études scientifiques. Il est le premier livre en son genre, accessible à tous, qui vous aide à élever votre vibration au quotidien pour vous créer une vie meilleure. Dans ce livre, nous vous expliquons ce qu'est l'énergie quantique et la conscience vibratoire, pourquoi il est important aujourd'hui d'élever votre vibration, et nous vous donnons les 8 outils vitaux et les 10 outils novateurs pour ce faire. Un livre très riche, une rencontre entre la spiritualité, la biorésonance, la physique quantique et la musique. Tout pour comprendre et à mettre en place de nouvelles habitudes vibratoires et réellement façonner votre vie en profondeur.