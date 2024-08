Notre histoire. Ma maman papillon

Un album espiègle et doux, qui aborde simplement la parentalité avec ses côtés lumineux mais aussi plus fragiles. " Ce matin, j'ai fait une bêtise, puis deux, puis trois, jusqu'à faire enrager maman. Mais voilà que soudain, elle arrête de nous courir après, et se met à pleurer. Elle nous raconte alors sa grande aventure. Celle qui l'a fait devenir maman, avec ses peurs, ses joies, ses doutes et ses difficultés. " Un album qui parle aux parents comme aux enfants, et qui permet d'aborder la thématique de "la famille" sous un angle différent. En usant de mots simples et d'images joyeuses et amusantes, le message sur un sujet qui nous concerne tous et nous tient à coeur, est transmis tout en douceur.