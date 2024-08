Eva, jeune femme frustrée et mal dans sa peau, ne sait pas quoi faire de ses désirs. Mais ses vacances avec Tristan et Ellie, un couple heureux de vivre et épanoui, vont tout changer. De plans à trois avec ses amis en expériences de plus en plus violentes avec des inconnus des deux sexes, Eva découvrira sa libido et ses fantasmes, plus riches et pervers qu'elle ne l'imaginait. Elle ira coûte que coûte au bout d'un chemin qu'elle seule perçoit, quitte à perdre pied et égarer en route ceux qui tiennent à elle. En partant d'un personnage classique du roman porno, l'oie blanche timide et coincée, Chaude comme l'enfer nous plonge dans une histoire plus que sulfureuse, dont la radicalité marque au fer rouge. Un premier roman étonnant, écrit dans une langue magnifique, qui raconte sans concession le désir féminin.