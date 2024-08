J'ai fait un stage chez Maîtresse Cathy

Des stagiaires, on en voit partout. Dans les bureaux des grandes entreprises, dans les garages automobiles, dans les agences de pub... et même à Media 1000 ! Nous avons de charmantes stagiaires qui viennent s'initier à la littérature érotique. Foi d'Esparbec ! Cela étant, le stage dont vous allez découvrir les arcanes dans ce texte scandaleux est d'une tout autre espèce. L'homme qui le suit a renoncé à toute dignité humaine. Il n'est plus qu'un jouet dont s'amusent quelques dames. Et tout particulièrement Maîtresse Cathy, qui a décidé de lui apprendre que le SM, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout une plaisanterie... Il s'en souviendra, notre néophyte, de son stage de formation... ou de déformations !