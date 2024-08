En finir avec le management bonsaï. Comment cultiver l'autonomie de vos équipes

L'effet bonsaï, vous connaissez ? C'est lorsqu'un manager trop contrôlant ou trop limitant empêche son équipe de grandir. Il se retrouve alors avec des collaborateurs qui manquent d'autonomie et peinent à s'épanouir. Certains ne prendront plus d'initiatives quand d'autres se victimiseront ou se rebelleront contre l'autorité. Le manager, lui, sursollicité, sera toujours obligé de superviser, de se répéter ou de réactiver la motivation de tout le monde. Cela résonne en vous ? Quel manager êtes-vous ? Savez-vous accompagner les autres dans leur développement ? Ce livre vous permet de faire le point et de découvrir de quel bois vous êtes fait. Ici, les techniques de management exposées sont des guides, des propositions pour vous aider à développer au quotidien les compétences de vos collaborateurs. Des outils pratiques sous forme de tests vous permettront d'effectuer un autodiagnostic pour mieux vous connaître en tant que manager et évaluer le degré d'autonomie de vos collaborateurs. Vous pourrez ainsi identifier quelle posture managériale vous caractérise le mieux : celle qui manie un peu trop le sécateur ou celle qui répand l'engrais (bio) ?