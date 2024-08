Dis-moi ce que tu penses vraiment. Livre-oracle

Un livre-oracle unique pour t'aider à lire en l'autre comme dans un livre ouvert et savoir ce qu'on pense réellement de toi ! As-tu déjà souhaité connaître les pensées les plus profondes des autres à ton égard ? Avec à ce livre-oracle unique tu pourras découvrir les pensées et sentiments cachés de chaque personne qui croisera ton chemin afin de savoir comment elle te perçoit. Il te délivrera des guidances précieuses pour t'éclairer sur autrui : que ce soit une collègue, une nouvelle rencontre, un ami ou un membre de ta famille, ils n'auront plus aucun secret pour toi. Il te propose des messages à double lecture grâce à la signification des couleurs qui te guidera encore davantage. Grâce aux guidances claires et perspicaces, tu pourras éviter les malentendus, évoluer plus sereinement dans tes relations, améliorer ta confiance en toi et en ton entourage. Alors libère-toi des illusions et développe une vision plus authentique des autres et de toi-même.