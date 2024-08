Avec Les Noces de l'Or et de l'Eau, Nao Iwamoto nous emporte dans un univers foisonnant sur fond de romance. En refusant de se laisser aveugler par la haine et les machinations politiques, ses personnages s'imposent comme de merveilleux ambassadeurs de la paix. Il était une fois, deux pays qui se détestaient... Ces deux nations se livraient une guerre sans merci au moindre prétexte. Pour mettre fin à ces conflits incessants, Dieu lui-même leur imposa une alliance... A travers les liens du mariage, chacun accueillerait en son sein un tribut de l'Etat ennemi : la plus belle femme du pays A en échange de l'homme le plus intelligent du pays B. Malheureusement, aucun des deux souverains ne compte honorer ce marché. Mais la rencontre fortuite de Sarah, princesse du pays A, et Naranbayar, fils d'un érudit du pays B, pourrait bien tout changer...