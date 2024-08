100 recettes petit budget

100 RECETTES QUI NE VOUS COÛTERONT PAS LES YEUX DE LA TETE ! On ne va pas se mentir, les temps sont durs et les fins de mois sont parfois difficiles. La bonne nouvelle, c'est que bien manger malgré un budget serré, c'est possible ! Grâce à 100 recettes saines et gourmandes à moindre coût, des astuces pour économiser sur votre panier de courses et des conseils pour optimiser vos denrées sans gaspiller, vous allez devenir le roi des fourneaux à taux zéro. A vous les cordons bleus et la pizza maison pour le dîner en famille ou le risotto aux poireaux et la tatin d'aubergine pour recevoir vos amis ! Sans oublier bien sûr des idées originales de lunchboxes et de quoi transformer vos fonds de placard en repas dignes de ce nom. A vous les cordons bleus et la pizza maison pour le dîner en famille ou le risotto aux poireaux et la tatin d'aubergine pour recevoir vos amis ! Sans oublier bien sûr des idées originales de lunchboxes et de quoi transformer vos fonds de placard en repas dignes de ce nom.