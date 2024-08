Mille saisons Tome 2 : L'éveil du Palazzo

La colère gronde à Pré aux Oies, ville-monde stratifiée à l'extrême. Alors que la plèbe grouille dans le Quart Bas, la Régentine règne sans partage depuis son palais dissimulé dans les nuages. Il suffirait d'un rien pour mettre le feu aux poudres. Un rien qui pourrait bien prendre le visage de Lazario, prêt à remuer ciel et terre pour retrouver son mentor aux mains de la terrible Inquisition... Génial touche-à-tout des littératures de l'imaginaire francophones, Léo Henry en est aussi l'une des voixles plus originales. En témoignent son Grand Prix de l'Imaginaire 2010, son prix des Imaginales 2021, et son prix Yves et Ada Rémy - Société des Gens de Lettres 2023. Ce deuxième volet de la saga "Mille Saisons" , qui peut se lire de manière totalement indépendante, est un récit de révolte baroque, inventif, taillé dans la rage et le panache.