La prophétie de l'espoir

Une formidable vision chamanique de notre monde en transition. En suivant les différents voyages chamaniques que l'héroïne de ce récit est amenée à vivre, nous traversons avec elle les différentes étapes d'une réelle initiation. Nous y croisons les gardiennes de la Terre, figures féminines qui portent avec courage les indignations et les valeurs refuges de notre temps. Nous discutons autour du feu avec Zaraï, la chamane amérindienne, avec sa vision généreuse et humaine de l'existence. Et nous plongeons dans les mythes fondateurs de notre civilisation occidentale, et plus particulièrement dans celui du jardin d'Eden. En effet, le monde d'Adam - celui du mental, de l'esprit et du contrôle, dans lequel nous vivons - voit sa chute arriver avec les changements climatiques et l'intelligence artificielle. Un cycle se termine mais un nouveau monde arrive : celui d'Eve, qui nous reconnecte à notre sensorialité et à nos émotions. En nous reliant à notre coeur, le champ des possibles s'élargit et naît enfin... l'espoir. Laissez-vous emporter par ce récit original, poétique et son tourbillon de transes, de visions, de symboles et de prophéties. Un livre essentiel qui, tout en utilisant les codes ancestraux du chamanisme, vient nous parler avec acuité de notre société moderne et des défis fondamentaux qu'il nous faut relever.