Tokyo Survivors Tome 2

Il voulait que tout le monde disparaisse... Son voeu a été exaucé ! En pleine période de pandémie, quatre camarades de lycée sont amenés à coexister malgré eux... après que tous les êtres humains aient subitement disparu de la surface de la Terre ! Pandémie, distanciation sociale, masque obligatoire, précarité économique... Le lycéen Makoto n'en peut plus de vivre dans un monde où les maladies infectieuses se propagent et font que les gens se fuient, se suspectent et s'évitent ! Dans un excès de colère, alors qu'il est témoin d'une dispute dans une rame de métro, il souhaite ardemment que tout le monde disparaisse. Il ne pensait pas que son voeu allait être exaucé. Car le voilà désormais, seul avec trois de ses camarades, dans un Tokyo vidé totalement de ses habitants. Et maintenant ? Il va falloir survivre et comprendre... POINTS FORTS : - Une série courte en 5 tomes. - Un style graphique aussi réaliste que fouillé. - Un pitch " fantastique " qui se situe entre le film de 1985 Le Dernier survivant (The Quiet Earth de Geoff Murphy dans lequel un homme se réveille seul au monde et organise sa vie libre de toutes contraintes) et la série TV japonaise Alice in Borderland (les héros se retrouvent seuls au coeur d'une Tokyo complètement déserte). - Un thriller doublé d'une satire sociale acerbe de la période Covid.