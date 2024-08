Le Poinçonneur Tome 3

Vous avez intérêt à valider votre ticket ! Un homme à l'allure étrange, habillé comme un agent de compagnie ferroviaire, erre dans les gares et les trains nippons. Quiconque croise le chemin de cet être terrifiant, doté d'une immense paire de ciseaux, meurt à la prochaine gare d'une manière horrible. Tsukiko, une étudiante vivant une vie modeste sur le campus, se trouve avec son petit ami dans le train et pense l'avoir aperçu... Ils doivent donc fuir... et vite ! POINTS FORTS - Troisième et dernier tome de cette série courte. - Une histoire d'horreur dans le monde ferroviaire où les frissons et les chocs sont intenses ! - Un graphisme stylisé peu avare en détails sanguinolents - Un slasher violent et débridé - Dans la droite lignée de films d'horreur " ferroviaires " tels que Creep (2004) de Christopher Smith ou encore Midnight Meat Train (2008) de Ryûhei Kitamura.