La naissance d'une chevaleresse Tome 1 : =

Son rêve : devenir chevaleresse ! Rosa Scalae, une fille de bonne famille, se rend à Claustra, la célèbre et prestigieuse "forteresse cadenassée" pour devenir chevalier, et ainsi revenir chez elle à Scalae, la "forteresse escalier" Pourtant, à son arrivée, elle se voit confier de petites besognes, comme le service ou l'entretien des chevaux. Malgré son désir de s'entraîner à l'épée, elle comprend que les différentes tâches imposées sont faites pour acquérir le savoir, les usages et le protocole qui font un bon chevalier. Voici l'histoire d'une apprentie chevaleresse, forcée de dissimuler son genre, qui accumule de l'expérience au fil de ses rencontres sincères et de ses expériences.