Nos corps, Son temple. Nos vies, Son Eglise

Dans cet ouvrage collectif, le pasteur Carlos Payan a convié et réuni autour de lui de nombreux amis protestants, catholiques et orthodoxes pour méditer ensemble le mystère du corps de l'homme comme temple de l'Esprit saint, et le mystère de l'Eglise comme corps du Christ. Avec des approches et des styles divers, toujours fondés sur la connaissance des Ecritures et sur l'expérience de leurs prières et de leurs ministères, les auteurs (dont Daniel Ange, Irénée Gribovâ¦) désignent l'oeuvre d'amour que chaque homme a vocation à devenir au sein de l'Eglise universelle, dans une seule et même sainteté, celle de Dieu. Leurs réflexions nous aident à savoir où et comment Dieu agit en nous pour distribuer ses grâces sanctifiantes, et à connaître notre place et notre fonction personnelles comme membre de son Corps afin que nous puissions vivre dans sa communion, sa paix, son amour. Déployant la profondeur de la prière dont elle s'inspire, avec des mots simples aux accents mystiques, cette lecture nous aide à assumer notre foi, à oser l'espérance, à faire grandir en nous une charité réelle, concrète, vraie. Une contribution importante à l'oecuménisme.