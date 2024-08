Cinq mecs en coloc

A travers treize histoires riches en testostérone, Jiraiya dévoile un univers de traditions japonaises et de libération sexuelle. En marge d'une cérémonie shintoïste, sur les quais d'un port de pêcheurs, dans les vestiaires d'un club de baseball, de kendo, de sumô, les hommes se côtoient, se déshabillent, jaugent leur musculature et la taille de leur attribut... et, parfois, succombent à la tentation. Qui a dit que le Japon n'était pas gay ? A l'instar de Gengoroh Tagame, Jiraiya fait partie de la première vague de mangakas gay ayant popularisé le genre bara au Japon puis dans le monde entier. Ce recueil d'histoires courtes publiées dans G-Men est traduit pour la toute première fois en français.