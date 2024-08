Le devoir du soldat

Cette pièce de théâtre décrit le soldat face à son devoir et son patriotisme d'où, en plus d'être un moyen de vulgarisation des réformes entreprises au sein de l'armée, il est aussi un guide de rappel du devoir pour tout militaire. Cette pièce cultive chez un soldat l'amour de sa profession et lui restaure la discipline afin de faire de son armée une armée républicaine.