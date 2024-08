Le goût des mûres sauvages

Des années 1960 à 2000, en Lorraine, le destin d'une jeune paysanne singulière guidée par deux passions, la danse et la terre, qui témoigne également de l'extraordinaire courage des femmes en milieu rural pour le changement et le progrès. Le rêve de Loane depuis toujours : la danse. Place Stanislas à Nancy, le regard d'un bel inconnu, Fred, et quelques mots glanés de sa conversation vont tout changer. En 1975, bravant l'avis de son père qui veut faire d'elle une notaire, Loane épouse Fred. Elle travaille à la ferme, ancien site templier, enseigne la danse dans la ville voisine. Près de la chapelle millénaire qui s'ouvre sur la cour, la famille s'agrandit, heureuse... jusqu'au soir où leur bonheur vole en éclats. Désormais seule, Loane veut faire vivre le domaine tel que son mari le désirait, dans le respect de la nature et de son passé. Mais, dans un monde rural figé, ligué contre elle, commencent les épreuves, dont celle du qu'en-dira-t-on : " Une femme paysanne, danseuse qui plus est... ! " Inspiré d'une histoire vraie, le destin exemplaire d'une héroïne d'aujourd'hui, guidée par sa passion, son courage d'être libre et de transmettre.