La Reine du labyrinthe

Deux femmes se font face, une reine qui a tout et une intrigante qui veut tout. Marie-Antoinette est au sommet de sa gloire, quand Jeanne de La Motte-Valois tente désespérément d'échapper à la misère. Son arme : un collier qui brille de six cent cinquante diamants. Le joyau disparaît, l'honneur de la reine est menacé, le vol tourne à l'affaire d'Etat, le procès précipite la Révolution française. Le scandale cache-t-il une machination politique ? Dans cette histoire où chaque fait est vrai, Camille Pascal découvre un complot qui n'est pas celui que l'on a longtemps soupçonné et entraîne le lecteur à travers un labyrinthe extraordinairement romanesque.