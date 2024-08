La Canne de M. de Balzac

Le jeune Tancrède Dorimont ne tire aucun avantage de sa grande beauté : les maris jaloux et les pères inquiets lui ferment la porte des maisons où il cherche à se faire engager, le laissant sans emploi... et sans maîtresse. La beauté masculine serait-elle devenue une malédiction ? Si seulement Tancrède pouvait se rendre invisible ! Un jour, Balzac accepte de lui prêter sa célèbre canne qui confère le don d'invisibilité. Que fera-t-il de ce brûlant objet ? Dans quelles aventures inattendues se verra-t-il alors précipité ? Dans cet étonnant roman comique où la fantaisie le dispute à une observation aiguë de la société, Delphine de Girardin (1804-1855) croque avec malice les travers de ses contemporains, notamment son ami Balzac, au sommet de sa gloire, qui vient de faire l'acquisition d'une canne dont parle tout Paris. Il est temps de redécouvrir une autrice extrêmement célèbre en son temps, poète, romancière, dramaturge et journaliste, dont l'oeuvre n'a pas laissé la trace qu'elle mérite. Avec un choix de caricatures de Delphine de Girardin et de Balzac et sa canne