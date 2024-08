Les sisters - La série TV Tome 77 : Retour au vert

Les Sisters en roman, c'est nickol crème ! Wendy ne pense qu'à faire du shopping et Marine passe ses journées sur sa tablette. Les filles ont perdu le sens des vraies valeurs et pour le retrouver, rien de tel qu'un week-end à la campagne. Si Papa et Maman se régalent à installer la tente et à ramasser dans la nature ce qui fera le repas du soir, Wendy et Marine sont à deux doigts de péter un câble. Elles décident alors de pourrir la vie des parents pour qu'ils les supplient de rentrer à la maison...