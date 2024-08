La fille du puisatier

C'est pas une fille, c'est un trésor que le bon Dieu m'a donné. Provence, 1939. La belle Patricia est la fille aînée de Pascal Amoretti, le puisatier du village, veuf aux principes rigides qui élève seul ses six filles. A ses 18 ans, la jeune fille s'éprend de Jacques Mazel, un bel et brillant aviateur. Mais le jeune homme est soudainement mobilisé par la guerre et part sans savoir que Patricia est enceinte. Chassée par son père et humiliée par la famille Mazel, la future maman se réfugie chez une tante. Lorsque Patricia accouche d'un garçon, elle apprend que Jacques est porté disparu. Et l'événement tragique va pousser les grands-parents à revoir leur jugement...