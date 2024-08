L'incroyable aventure de Jean-Louis Etienne, explorateur des pôles

Un petit roman illustré pour découvrir l'aventure d'un homme face à la banquise et son immensité blanche et hostile. Un premier récit sur l'expédition au Pôle nord de Jean-Louis Etienne, seul, en tirant son traineau, pendant 63 jours, en se dirigeant grâce au soleil. Le petit lecteur partage jour après jour les espoirs et désespoirs de ce chirurgien aguerri qui marche sur une banquise mouvante sous des températures atteignant - 40°. Le second porte sur la Transantartica, une traversée du pôle sud avec une équipe internationale dirigeant des traineaux tirés par des chiens et qui a duré 7 mois. Des pages documentaires illustrées complètent le récit. Elles portent sur : l'équipement de l'aventurier, sa préparation, les trajets de ses expéditions, d'autres aventuriers ayant atteint les pôles.