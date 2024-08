Race For Love

Elle n'avait pas prévu que le désir la dévie de sa trajectoire... Depuis des mois, Lucile n'avait qu'une chose en tête : gagner le championnat annuel de motocross. Pour y parvenir, son plan était simple : intégrer le meilleur centre de pilotage du pays et ne rien laisser la distraire de son objectif. Mais ça, c'était avant qu'elle surprenne Côme, le mécanicien de l'EnduroPro, près de sa moto, un tournevis à la main ! Lucile a pourtant été très claire : personne ne touche à sa 300RX. Et cela vaut aussi pour ce garçon aux yeux émeraude, qui la trouble au plus haut point. Certes, le loup solitaire de l'école est horriblement méprisant, agaçant et... injustement sexy, mais il n'est pas mauvais. Elle le sent à son regard, à la façon dont il fait attention à elle. Quand il daigne lui parler, sa voix provoque en elle un désir ardent, presque incontrôlable. Et si, à trop s'approcher du feu, Lucile risquait de se brûler ? A propos de l'autricePour Vanessa Degardin, l'écriture est plus qu'un hobby, c'est une passion ! Avec une imagination sans limites, elle adore raconter des histoires sensuelles et prenantes. Entre l'immobilier et sa petite famille, elle trouve toujours un moment pour écrire et faire rêver ses lecteurs.