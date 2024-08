L’oraison. Oxygène du croyant

L'oraison est un des sublimes trésors de la tradition chrétienne puisqu'elle nous met directement en contact avec le Dieu créateur, sauveur et sanctificateur. Elle nous fait entrer dans une intimité profonde avec celui qui nous transforme de l'intérieur et oriente notre vie vers le bien, le bon, le beau. "Là où est ton trésor, là aussi sera ton coeur", nous dit Jésus dans l'Evangile. Et si nous faisions l'expérience de la proximité de Dieu et de sa présence en nous ? Constitué de brefs chapitres, comme des pépites nourries de la longue tradition chrétienne, cet ouvrage nous aidera à découvrir les différentes facettes de l'oraison et tous les moyens que l'Eglise nous donne pour la nourrir, y persévérer et faire fructifier ce trésor.