L'atlas de la ruralité mahoraise offre un état des connaissances sur la richesse du patrimoine matériel et immatériel de Mayotte. Depuis sa départementalisation en 2011, l'île est en pleine mutation, mais face à ces changements la société mahoraise s'adapte et innove. L'atlas montre comment les filières s'organisent et se transforment pour répondre aux enjeux de demain. Plusieurs portraits de femmes et d'hommes témoignent de la diversité de savoir-faire agricoles, artisanaux, mais aussi de pratiques cultuelles uniques en France.