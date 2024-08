Supports / surfaces. La collection publique du Luxembourg

Dernier mouvement d'avant-garde de l'art français du XXe siècle, Supports/Surfaces marque un tournant important, prônant le rejet des supports de peinture traditionnels au profit d'une exploration plus conceptuelle de la matérialité de la toile. Certains artistes dépassent même les limites de la peinture dans leur approche artistique en direction de la sculpture et de l'installation. Bien que le mouvement ait atteint son apogée dans les années 1970, ses idéaux de liberté, d'expérimentation et de remise en question des conventions établies continuent d'influencer de nombreux artistes. Les premières acquisitions depuis 1994 et les efforts systématiques ultérieurs ont permis au Musée national d'archéologie, d'histoire et d'art du Luxembourg (MNAHA) de constituer une collection Supports/Surfaces remarquable. Elle renferme actuellement trente-huit oeuvres de la période 1966-1985, dont nombre d'oeuvres monumentales. Tous les artistes importants du mouvement y sont représentés avec des oeuvres historiques et de qualité muséale. La collection du MNAHA compte ainsi parmi les ensembles Supports/Surfaces les plus intéressants en Europe et au-delà, illustrant les aspects importants de ce mouvement artistique français innovant. Cette publication paraît à l'occasion de la première présentation de l'ensemble de la collection à partir de juillet 2024.