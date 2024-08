Afin que nous portions du fruit. Missions d'une école catholique

Que pouvons-nous attendre d'une école catholique ? Cinq ans après "Eduquer, c'est-à-dire ? " (Bayard 2019), cet ouvrage collectif analyse les traits spécifiques de la proposition catholique d'éducation, telle qu'elle se déploie dans les établissements de l'enseignement catholique : le rôle de la communauté éducative, l'apport des charismes éducatifs, la mission du chef d'établissement, l'importance de l'espérance, la valeur de la liberté, de l'accueil, de l'accompagnement. Une étude menée pour la rentrée scolaire par huit philosophes, théologiens et enseignants qui tous, religieux ou laïcs, réfléchissent aux fruits attendus d'une école catholique - une école qui enracine son projet dans la Bonne Nouvelle. Coordonné par Louis Lourme, recteur des Facultés Loyola Paris (ex. Centre Sèvres), philosophe et chercheur associé à l'université Bordeaux Montaigne. Il a dirigé pendant huit ans l'établissement jésuite Saint-Joseph de Tivoli (Bordeaux). Il est déjà auteur de "Cosmopolitisme et démocratie" (avec Michaël Foessel, Puf 2016) et "Le nouvel âge de la citoyenneté mondiale" (Puf 2014). Avec les contributions de Marie-Laure Durand, André-Pierre Gauthier, Christelle Guillin, Isabelle Letamendia-Pommiers, Louis Lourme, François Moog, Matthieu Pommiers, et Véronique Thiébaut. Préface de Philippe Delorme, secrétaire général de l'enseignement catholique en France.