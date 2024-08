Initiation à la comptabilité agricole

Cet ouvrage permet aux lecteurs de comprendre les mécanismes de base de la comptabilité agricole française, au travers d'une méthode d'apprentissage simple et facilement abordable. Il est composé de chapitres assez courts pour apprendre la mécanique de la comptabilité. Les exemples sont concrets, les cas commentés, suivis d'exercices à réaliser (avec des corrections en annexes). A la fin de nombreux chapitres, des résumés et des bonus permettent d'aller plus loin dans la connaissance du monde agricole sur les plans juridiques, comptables et fiscaux. Le premier chapitre est volontairement une entrée en matière, une découverte du monde agricole et de ses spécificités.