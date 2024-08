Le Cid en 4e B

De nos jours, pas évident de lire Le Cid... surtout quand on a treize ans ! Et pourtant, malgré les 382 ans qui les séparent, Chimène, Rodrigue et Don Diègue ne sont pas si éloignés de Naomy, Sarah-Lou, Brandon, Amine et de leurs acolytes ! Bienvenue dans le huis-clos de la salle de classe des 4e B. Entre frictions, moments de grâce, inepties et traits d'esprit, les élèves vont peu à peu apprivoiser la pièce et son langage suranné, à l'image de Lou qui s'exclame désormais "M'dame, quel outrage infâme, on m'a pris mon quatre couleurs ! " Ex-enseignante de Français au collège, Véropée livre le récit d'un apprentissage ardu mais non sans piquant, où les plus classiques ne sont pas forcément ceux que l'on croit !