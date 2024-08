Depuis toujours Damien est un garçon au visage un peu trop rondouillard dont on n'hésite pas à se moquer. Mais lorsqu'il entre au collège, les railleries habituelles se transforment en insultes, en humiliations, en coups... Le garçon devient le véritable souffre-douleur de l'école, complètement abandonné à son sort par les adultes. Au mieux, ses professeurs sont indifférents, mais certains participent même au harcèlement. Au point que Damien, à bout, désespéré, pense au suicide. Mais un jour, alors qu'il a 15 ans, il est repéré par Gérard Jugnot qui lui offre un rôle dans son film Monsieur Batignole. En apparence, c'est le bonheur. Mais à l'école, le harcèlement reprend de plus belle, exacerbé par la jalousie... De l'enfant harcelé à l'homme de spectacle qu'il est devenu, son témoignage est un message d'espoir et de courage pour les trop nombreuses victimes silencieuses.