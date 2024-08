La petite bibliothèque des souvenirs

A chaque génération, un membre de la famille Gardella hérite des lourdes responsabilités familiales : cette foi, c'est Victoria gardella qui est appelée à devenir chasseuse de vampires. Héritière d'une lobgue lignée de Vénatores, elle doit doit perpétuer cette ancestrale tradition. Dans les rues du londres de l'époque victorienne, elle se rèvèle une redoutable adversaire des créature des créatures des tènèbres. Jusqu'au jour où une passion dévastatrice s'en mêle. Victoria se retrouve écartelée entre son devoir familial et le célibataire le plsu en vue de la capitale, le fascinant marquis Philip de Rockley. En affrontant le vampire le plus puissant de toute l'histoire, Victoria va devoir chosir entre son devoir et ses sentiments. Le premier volet d'une série best-seller pour les amateurs de sensations fortes.