Mystères sur la côte Tome 2 : Mystère à la crique

Au milieu de la nuit, Kate arrive au cottage de son grand-père sur la côte anglaise. Un sac à dos pour seul bagage et avec Jamie, son jeune fils. Une petite communauté de pêcheurs et d'artistes vit là, repliée sur elle-même, sans s'occuper des affaires des autres. D'ailleurs, personne ne lui pose de questions. Et cela lui va très bien. Car si Kate s'est réfugiée ici, c'est pour échapper à un mari violent qui l'a martyrisée pendant des années. Elle est tellement inquiète pour sa sécurité et celle de son fils qu'elle hésite même à renouer des contacts avec ses voisins pourtant amicaux. Mais, un matin, elle découvre un cadavre en bas de la crique. La mort ne semble pas accidentelle et beaucoup d'indices laissent penser que la victime est liée à son passé. Quand Kate devient la principale suspecte et que son bourreau retrouve sa trace, elle va devoir être prête à tout pour protéger son fils...