The Warrior Princess and the Barbaric King Tome 3

Après avoir sauvé l'aumônière Marsias d'un maléfice, Séra et Vehor soufflent un peu. Une vérité choquante est alors révélée : La mère de Vehor, reine des barbares, n'est autre que Wistalesia, ancienne princesse d'Illdoren et chevalière disparue lors de la seizième expédition d'Orient ! Celle que Séra considérait comme une mère et qui était pour elle un véritable modèle a-t-elle profondément changé ? A l'occasion de leurs retrouvailles, elle conseille à Séra de réfléchir à son propre bonheur...