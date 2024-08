Alyson Ford Tome 3 : Le serpent de feu

L'aventure prend fin au coeur de la jungle A la demande de ses parents explorateurs, la jeune Alyson a dû s'envoler pour l'Amazonie. Là-bas, elle lève le voile sur la Flèche d'or, une mystérieuse Société secrète dont fait partie son grand-père, aventurier lui aussi. Bientôt, elle pourra revoir le puissant chamane qui lui a appris à écouter le chant de la pierre. Au coeur de la jungle tropicale, Alyson va devoir développer ses pouvoirs pour affronter l'ultime danger. Au même moment, Benedict, l'ennemi juré de la Flèche d'or retient prisonniers un groupe d'enfants. La haine de cet homme semble aussi dévastatrice que le venin d'un serpent, aurait-il été envoûté par une force supérieure ? Alyson parviendra-t-elle à vaincre le mal et à libérer les enfants ? Marchant dans la droite lignée d'Indiana Jones et de Lara Croft, Alyson Ford part à la recherche de son héritage sur cette terre lointaine. Ce dernier tome aux dessins soignés qui mêle suspense, aventures et magie ancestrale amorce un dénouement surprenant et clôt le triptyque en beauté.