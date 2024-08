Histoire de la laïcité en France

Issue de la "guerre des deux France" , la laïcité a constitué, paradoxalement, une rupture pacificatrice : la France est, constitutionnellement, une république laïque et la laïcité fait, en quelque sorte, partie du "? patrimoine ? " national. La laïcité nous semble familière, son histoire, hormis la figure de Jules Ferry et quelques images d'Epinal, est assez peu connue. Confrontée aujourd'hui à la mondialisation et à la montée du communautarisme, la notion de laïcité est au coeur des grands débats actuels que cette approche historique met en perspective.