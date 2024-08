Pendant leurs vingt ans de vie commune à Detroit, Celia Scott a regardé son mari, Arthur, taire les secrets entourant la mort de sa soeur Eve. Mais en 1967, les émeutes raciales l'effraient plus encore que son passé et Arthur décide de retourner vivre dans la ferme familiale où il a grandi, sur Bent Road, à l'orée d'une toute petite ville, au fin fond du Kansas. Malgré les fantômes qui hantent l'endroit, Arthur se coule facilement dans cette vie rurale, à l'inverse de Celia, qui subit la solitude et la brutalité du quotidien à la ferme. Elle voit sa plus jeune fille, Evie, porter les robes de sa défunte tante, son fils tenter de prouver qu'il est devenu un homme et sa belle-soeur endurer un mari violent... Et puis il y a cette enfant, disparue sans laisser de traces. A Bent Road, elle apprend que, parfois, tuer est ce qu'il y a de plus clément. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Valérie Bourgeois