Flirtez comme vous êtes. Comment bâtir une relation saine et durable... et arrêter de se poser trop de questions

Que vous soyez à la recherche d'un mariage ou d'une simple aventure, que vous exploriez votre sexualité ou votre style d'attachement, que vous hésitiez entre toutes les applis de dating ou que vous ayez l'impression que vous ne trouverez jamais l'amour, ce livre contient forcément LA réponse que vous cherchez. Jeff Guenther donne un grand coup de pied jouissif dans le monde opaque de l'amour, en vous donnant enfin les moyens de faire des choix éclairés, de parler franc, de conclure sans bavure, de rompre s'il le faut, tout en mettant l'accent sur votre authenticité (parce que la personne la plus importante dans ce monde post-covidique et sans pitié, c'est tout de même vous ! ). Des swipes aux crushs, des premiers rendez-vous aux red flags, des check-lists du partenaire idéal à la gestion de vos propres casseroles, ce livre à l'humour décapant vous permettra non seulement de réussir vos rencontres... mais aussi d'y prendre un maximum de plaisir.