La croix sanglante Tome 3 : Foi aveugle

Dans l'espoir d'atteindre la Terre Sainte, les Croisés vénitiens ont fait mille compromis et tranché bien davantage de gorges... Tout ça pour se retrouver devant les remparts de Constantinople et mener un siège contre d'autres chrétiens. Dans ce grand final, et ce malgré l'interdiction formelle du pape, les troupes vénitiennes persistent dans l'assaut contre leurs frères de culte, comme animés par une foi aveugle...