Indiana's Traffic

Personne ne sait réellement qui se cache derrière le visage de Hope Harding, le papillon irlandais qui s'est brûlé les ailes avant même d'apprendre à voler. Son héritage familial est trop lourd à porter et elle est une menace pour ceux qui la côtoient. Aussi préfère-t-elle passer pour une fille superficielle et facile, dissimuler ses faiblesses et se perdre dans les nuits chaudes d'Indianapolis avec son meilleur ami. Mais c'était sans compter le regard ténébreux que lui porte Sullivan Hayes, le très charismatique road captain des Bloods. Il sait qu'elle cache quelque chose et qu'elle ne l'évite pas sans raison. Il l'attire, il est l'interdit qu'elle s'efforce de fuir, et si elle succombe, elle risque de l'entraîner dans l'univers dangereux de son clan. Lui qui déteste les poupées frivoles, le voilà désarçonné par l'insouciance de cette belle blonde aux yeux bleus. Sullivan est pourtant bien déterminé à la conquérir et qu'elle se donne à lui, corps et âme… quitte à découvrir ses plus intimes secrets. Elle est le papillon irlandais, assoiffée d'indépendance et de liberté. Il est le protecteur, celui qui brûle de l'aimer et de la protéger.