Mafalda, mon héroïne

60 ans ça se fête : quand un collectif d'autrices rend hommage à une figure incontournable de la bande dessinée ! Depuis soixante ans, Mafalda décrypte le monde de ses yeux d'enfant ! Avec candeur, elle n'a cessé de révéler les injustices et souligner les paradoxes de nos Sociétés. Rebelle, fine observatrice et un brin idéaliste, cette figure contestataire et féministe a marqué des générations de lecteurs et continue de nous inspirer. Pour célébrer l'anniversaire de notre jeune héroïne qui n'a pas pris une ride, un collectif d'autrices talentueuses lui rend un vibrant hommage à travers un album inédit et exceptionnel. Et si Mafalda était catapultée à notre époque, que dirait-elle de l'état de la planète et de ses dysfonctionnements, des tâches ménagères, de l'égalité hommes-femmes, de la pauvreté, de la condition animale ou encore de nos politiques ? Une dizaine d'autrices, au style graphique résolument personnel, s'est emparée du personnage en toute liberté pour le croquer chacune à leur manière, à travers des histoires longues ou des gags. Toutes nous dépeignent une Mafalda délibérément moderne qui continue de s'interroger avec humour sur la nature humaine et les grandes problématiques de notre Société. Si Quino a su comprendre la force d'un personnage principal féminin et l'a muée en symbole d'un esprit anticonformiste, ce collectif nous offre une compilation d'histoires audacieuses et rafraîchissantes pour redécouvrir une personnalité dont l'influence a dépassé son créateur. A lire sans modération ! Autrices de ce collectif : Pénélope Bagieu, Florence Cestac, Florence Dupré la Tour, Aude Picault, Véro Cazot, Anne Simon, Maud Begon, Soledad, Agathe de Lastic, Maëlle Reat, Marie Bardiaux-Vaïente, Miss Gally, Emilie Gleason...