One Piece Color Walk Tome 10 : Dragon

160 pages hautes en couleurs ! Continuant sur sa lancée des précédents volumes, Eiichiro Oda nous plonge dans de nouvelles illustrations couleurs grand format, chacune ayant accompagné la publication de One Piece et des événements liés à la série. Avec Dragon, plongez dans les événements d'Onigashima et de One Piece Red, sans oublier les dessins commandés par les lecteurs. Avec en prime trois gigantesques dépliants, sans oublier une rencontre croisée avec Gosho Aoyama, l'auteur de Détective Conan !