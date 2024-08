Pauline et Marco

"- De quelle planète tu viens ? De quelle planète je viens ? Je n'en avais aucune idée. C'est peut-être une question qu'on devrait tous se poser, tiens. De quelle planète on vient ? " Marco aurait voulu venir d'un autre monde. Pauline espère depuis toujours rencontrer un extraterrestre. La découverte d'un vieil article sur un ovni, le mystère autour d'une soucoupe volante en bois, une bonne dose d'imprévu, et tout devient possible... Jusqu'à ce que Pauline disparaisse.