Mes flashcards IFSI ! Toute l'UE 2 du semestre 5. Entrainement intensif

Avec le format des flashcards optimisez vos révisions aux examens IFSI. Colorées synthétiques et pratiques ces fiches vous permettront un travail de mémorisation simple et efficace des savoirs attendus. Cet ouvrage vous propose 249 flashcards de l'UE 2 du semestre 5 autour des trois thèmes : UE 2. 6 : Processus psychopathologiques UE 2. 9 : Processus tumoraux UE 2. 11 : Pharmacologie et thérapeutiques Le format recto-verso des flashcards est optimal pour des révisions seul ou en groupe afin de solidifier et d'automatiser vos connaissances en vue de l'examen. L'autrice elle-même diplômée et aujourd'hui experte des techniques de révision a condensé les savoirs les plus essentiels de la manière la plus efficace. A destination des étudiants en IFSI de troisième année cet ouvrage innovant complet et pratique est l'outil idéal de vos révisions pour réussir le semestre 5 des études infirmières. Julie Violet est infirmière anesthésiste (IADE) et créatrice du site internet fiches-ide. fr ainsi que du profil Instagram @julie ficheside.