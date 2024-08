La collection ' Elsevier Monographies ' permet aux praticiens d'approfondir et d'actualiser leurs connaissances en exposant les données fondamentales actuelles et leurs applications dans la pratique clinique. L'anesthésie-réanimation s'est intéressée depuis quelques années aux périodes pré- et postopératoires dont elle a médicalisé et ' sécurisé ' la pratique. Cette médecine péri-opératoire considérée comme partie intégrante de la responsabilité de l'anesthésiste recouvre le suivi quotidien des patients opérés notamment en ce qui concerne en pré-opératoire l'accueil et l'évaluation pour chaque patient des risques liés à l'opération ainsi que en période post-opératoire le traitement de la douleur la détection des complications le suivi de l'acte et l'adaptation des thérapeutiques. Cet ouvrage très complet structuré en cinq parties distinctes couvre l'évaluation préopératoire l'optimisation préopératoire dédiée l'organisation de l'accueil de l'opéré la médecine peropératoire et enfin la médecine postopératoire. Chaque section est conçue pour offrir une compréhension approfondie des enjeux spécifiques à chaque étape du parcours péri-opératoire. Coordonné par les professeurs Vincent Degos et Sigismond Lasocki cet ouvrage complet constitue la référence en médecine péri-opératoire pour tous les anesthésistes et réanimateurs ainsi que les chirurgiens. POINTS CLES - Le suivi du patient à toutes les étapes de la prise en charge anesthésique. - Un ouvrage complet pour la mise en place de la médecine péri-opératoire et l'amélioration des pratiques. - Une équipe d'auteurs référents et expérimentés. Pr Vincent Degos (hôpital Pitié-Salpêtrière Sorbonne Université) : président de la Collégiale d'anesthésie réanimation médecine péri-opératoire d'Ile-de-France. Pr Sigismond Lasocki (CHU d'Angers) : président du Collège National des Enseignants d'Anesthésie- Réanimation (CNEAR).