Prise en charge des troubles sexuels par les TCCE

Les thérapies cognitives comportementales et émotionnelles ont fait la preuve de leur efficacité pour la prise en charge des différents troubles sexuels. Centré sur l'émotion pour une meilleure compréhension et prise en charge l'ouvrage aborde l'ensemble des troubles sexuels (dysfonctionnements sexuels addictions comportementales sexuelles ou affectives troubles paraphiliques dysphorie de genre) ainsi que les troubles sexuels secondaires à d'autres troubles psychiatriques. Une première partie de l'ouvrage est consacrée aux principes et évaluations à la mise en place et au fonctionnement des TCCE. Faisant ensuite une large place à la clinique et à l'évaluation des troubles chaque chapitre rappelle la description et la définition du trouble avant de détailler les différentes étapes de la prise en charge thérapeutique avec des conseils pour mener les entretiens sur des problèmes qui sont souvent difficiles à évoquer pour le patient. Cet ouvrage complet sur les troubles abordés et pratique pour la mise en place d'un programme thérapeutique s'adresse aux psychiatres psychologues cliniciens et psychothérapeutes expérimentés ou en cours de formation. Boris Guimpel est psychologue psychothérapeute TCCE et sexologue.