Pour le coeur d'un tigre Tome 2

"J'aurais juré avoir senti le coeur d'un Tigre battre sous mes doigts". Depuis plusieurs mois, Ophelia est sous la protection de Tiger, Snake, Raven, Dove et Fox. Elle a accepté de les aider à venger Wolf, leur frère froidement assassiné. Désormais, il est trop tard pour reculer. Qu'elle le veuille ou non, elle fait partie de leur monde et ne pourra jamais le quitter. Alors, plutôt que de fuir, elle affrontera tous les dangers - dont le plus grand d'entre eux : Tiger. Pas question de laisser le tigre jouer avec sa proie... Bienvenue chez les Blood Red Roses.