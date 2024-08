Les insolents

"Les raisons d'être partie de Paris n'en finissent pas de s'ajouter. Si on lui posait la question, chaque jour elle pourrait donner une raison différente et aujourd'hui elle répondrait : le silence. Ce silence qu'il n'y a plus nulle part, dont plus personne ne veut pour ne pas se sentir seul. A ce stade elle ne sait toujours pas si elle est venue ici pour se sentir en sécurité ou se mettre en danger, mais si elle veut danser toute seule au milieu du salon à trois heures du matin sur Losing My Religion à fond, elle peut". Alex, Margot et Jacques sont inséparables. Pourtant, Alex, compositrice de musique de film, a décidé de quitter Paris. A quarante-cinq ans, installée au milieu de nulle part, elle va devoir se réinventer. Qu'importe, elle réalise enfin son rêve de vivre ailleurs et seule.