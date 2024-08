Song of My Heart

La musique les a séparés. Pourra-t-elle les réunir ? Lennon pensait ne jamais revoir Phénix, cet homme qu'elle a aimé passionnément mais qui l'a trahie. Depuis qu'il a volé la chanson qu'elle avait écrite spécialement pour eux afin de lancer sa carrière musicale, elle s'est jurée de ne plus le laisser entrer dans sa vie. D'ailleurs, comment le pourrait-elle ? Tandis que Phénix est devenu le célèbre chanteur des Sharp Objects, Lennon, elle, peine à joindre les deux bouts. Aussi, lorsque le manager du groupe de rock souhaite la recruter pour qu'elle chaperonne Phénix contre ses addictions, Lennon hésite entre protéger son coeur et se venger. Après tout, le deal est simple : une tournée, huit semaines, quarante shows, et de nombreuses opportunités de faire payer Phénix. Avec toutes les larmes qu'elle a versées pour lui, Lennon a bien le droit de le tourmenter un peu, n'est-ce pas ? Mais sera-t-elle capable de se défaire de son attirance passée alors que Phénix est encore plus sexy qu'avant ? A propos de l'autrice : Ashley Jade est une autrice américaine qui aime s'essayer à tous les genres de romance. Ce qui compte pour elle, c'est de donner vie à des personnages forts, complexes, et qui ne dévoilent pas tout de suite leur fragilité profonde. Lorsqu'elle n'écrit pas, Ashley aime discuter en ligne avec ses lecteurs devant un bon café et refaire le monde avec eux.