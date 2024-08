Un homme de parole

Dans une ville à l'est du Mississippi, Jack Reacher remarque un voyou qui tente de dévaliser un homme en possession d'une enveloppe pleine de billets. Il s'interpose et apprend que la victime s'apprête à rendre cet argent à la mafia albanaise à laquelle il l'a emprunté pour payer les soins de sa fille, atteinte d'un cancer. Le père est terrorisé, et Reacher décide de prendre sa place pour la transaction. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il va avoir affaire à un autre usurier, membre cette fois de la mafia ukrainienne concurrente. Il se retrouve ainsi mêlé à la lutte à mort que se livrent les deux gangs qui, eux, ne savent pas qui est Reacher, ni qu'il vaut mieux ne pas se frotter à lui. Aidé par deux musiciens, un ancien marine et une serveuse de bar étrangement bien informée, Reacher compte bien ramener la paix en ville.